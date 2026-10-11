İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Roma Papası ağciyərindən əməliyyat olunacaq

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 16:03
    Roma Papası ağciyərindən əməliyyat olunacaq

    Roma Papası XIV Leo tibbi müayinə zamanı aşkar edilmiş ağciyərindəki kiçik törəmənin çıxarılması üçün cərrahi əməliyyat keçirəcək.

    "Report"un "Associated Press" agentliyinə istinadən məlumatına görə, 71 yaşlı pontifik bu barədə Vatikanda Müqəddəs Pyotr meydanında keçirilən bazar günü duası zamanı bildirib.

    "Həkimlər müayinələr zamanı ağciyərimdə kiçik düyün aşkar etdilər. O, çox erkən mərhələdə müəyyən edilib və dəqiq lokalizasiyaya malikdir. Həkimlər cərrahi müdaxiləni məqsədəuyğun hesab edirlər. Onların tövsiyələrinə əməl edərək, həmin törəmənin çıxarılması üçün əməliyyat olunmağa qərar verdim", - XIV Leo bildirib.

    Əməliyyatın yaxın günlərdə keçirilməsi planlaşdırılır. Gözlənilən cərrahi müdaxilə ilə bağlı digər təfərrüatlar hələ açıqlanmayıb.

    Roma Papası XIV Leo Cərrahi əməliyyat
    Папе Римскому Льву XIV предстоит операция на легком
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti