Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году

Баку в 2027 году примет очередную Глобальную конференцию Всемирного банка по государственным предприятиям.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, предварительная договоренность об этом достигнута со Всемирным банком в рамках ежегодных встреч МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке.

Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов рассказал представителям ВБ о реформах в сфере мониторинга государственных предприятий и анализа их финансовой отчетности, высоко оценив оказанную банком техническую поддержку.

Согласно информации ведомства, в настоящее время ведется подготовка к проведению конференции в Баку.

Анар Керимов также принял участие в заседании группы стран МВФ, в которую входит Азербайджан. Во встрече участвовал председатель Центрального банка Азербайджана и управляющий от страны во Всемирном банке Талех Кязымов. Стороны обсудили состояние мировой экономики и финансовых рынков, а также меры МВФ и Всемирного банка по сокращению бедности и поддержке экономического развития.