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    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 17:43
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году

    Баку в 2027 году примет очередную Глобальную конференцию Всемирного банка по государственным предприятиям.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, предварительная договоренность об этом достигнута со Всемирным банком в рамках ежегодных встреч МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке.

    Первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов рассказал представителям ВБ о реформах в сфере мониторинга государственных предприятий и анализа их финансовой отчетности, высоко оценив оказанную банком техническую поддержку.

    Согласно информации ведомства, в настоящее время ведется подготовка к проведению конференции в Баку.

    Анар Керимов также принял участие в заседании группы стран МВФ, в которую входит Азербайджан. Во встрече участвовал председатель Центрального банка Азербайджана и управляющий от страны во Всемирном банке Талех Кязымов. Стороны обсудили состояние мировой экономики и финансовых рынков, а также меры МВФ и Всемирного банка по сокращению бедности и поддержке экономического развития.

    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году
    Баку примет Глобальную конференцию по госпредприятиям в 2027 году

    Международный валютный фонд (МВФ) Министерство финансов Азербайджана Всемирный банк (ВБ)
    Фото
    Dövlət Müəssisələri üzrə Qlobal Konfrans gələn il Bakıda keçiriləcək
    Фото
    Baku expected to host Global Conference on State-Owned Enterprises in 2027
    44 - Tezliklə
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