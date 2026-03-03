"Росатом" сообщил о приостановке строительных работ на АЭС "Бушер" в Иране

В настоящее время строительные работы на иранской АЭС "Бушер" полностью остановлены на фоне боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена. Мы очень строго следим за тем, чтобы наши работники не покидали поселки и свели к минимуму присутствие на открытых стройплощадках. В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать дальнейший ход событий пока сложно", - сказал Лихачев.

По словам главы госкорпорации, иранская АЭС "Бушер" является для "Росатома" приоритетным объектом.

"Наши люди там (на АЭС "Бушер" - ред.) останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов", - подчеркнул Лихачев.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств.

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушер, где расположена одноименная станция, строительство которой ведет "Росатом".

Лихачев тогда сообщил, что госкорпорация заблаговременно эвакуировала из Ирана детей сотрудников АЭС "Бушер", а также 94 сотрудника.