    "Росатом" сообщил о приостановке строительных работ на АЭС "Бушер" в Иране

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 18:25
    Росатом сообщил о приостановке строительных работ на АЭС Бушер в Иране

    В настоящее время строительные работы на иранской АЭС "Бушер" полностью остановлены на фоне боевых действий.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

    "Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена. Мы очень строго следим за тем, чтобы наши работники не покидали поселки и свели к минимуму присутствие на открытых стройплощадках. В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать дальнейший ход событий пока сложно", - сказал Лихачев.

    По словам главы госкорпорации, иранская АЭС "Бушер" является для "Росатома" приоритетным объектом.

    "Наши люди там (на АЭС "Бушер" - ред.) останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов", - подчеркнул Лихачев.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств.

    По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушер, где расположена одноименная станция, строительство которой ведет "Росатом".

    Лихачев тогда сообщил, что госкорпорация заблаговременно эвакуировала из Ирана детей сотрудников АЭС "Бушер", а также 94 сотрудника.

