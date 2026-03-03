Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Туризм на Ближнем Востоке может потерять до $56 млрд из-за войны Израиля и США против Ирана

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 18:34
    Туризм на Ближнем Востоке может потерять до $56 млрд из-за войны Израиля и США против Ирана

    Туристический сектор стран Ближнего Востока может понести убытки примерно на сумму $56 млрд из-за совместной операции США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на прогноз аналитической организации Tourism Economics.

    Согласно ее оценкам, в 2026 году поток иностранных туристов в регион может снизиться на 11–27%, если конфликт не будет урегулирован.

    Это существенно расходится с декабрьским прогнозом компании, согласно которому в нынешнем году ожидался рост числа туристов на 13%.

    В случае реализации наиболее негативного сценария регион рискует недосчитаться от 23 до 38 млн иностранных туристов по сравнению с прежними ожиданиями. Финансовые последствия также окажутся значительными: потери от сокращения туристических расходов могут составить от $34 млрд до $56 млрд.

    Иран Израиль Атаки Ирана эскалация на Ближнем Востоке ракетные удары жертвы Совместная операция Израиля и США
    Yaxın Şərqdə turizm sektoru 56 milyard dollara qədər itki ilə üzləşə bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    19:06

    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    Другие страны
    19:03

    Стоимость золота опустилась ниже $5 050 за тройскую унцию

    Финансы
    18:58

    Байрамов обсудил с главой МИД Латвии эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    18:58

    ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов Ирана в Куме

    Другие страны
    18:51

    Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан

    Внешняя политика
    18:50
    Фото

    Граждане 30 стран вывезены из Ирана через Азербайджан на фоне военных действий - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:42
    Фото

    Азербайджанские художники участвуют в международной выставке в Грузии

    Kультурная политика
    18:39

    Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом

    В регионе
    18:38

    Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей