Туризм на Ближнем Востоке может потерять до $56 млрд из-за войны Израиля и США против Ирана

Туристический сектор стран Ближнего Востока может понести убытки примерно на сумму $56 млрд из-за совместной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на прогноз аналитической организации Tourism Economics.

Согласно ее оценкам, в 2026 году поток иностранных туристов в регион может снизиться на 11–27%, если конфликт не будет урегулирован.

Это существенно расходится с декабрьским прогнозом компании, согласно которому в нынешнем году ожидался рост числа туристов на 13%.

В случае реализации наиболее негативного сценария регион рискует недосчитаться от 23 до 38 млн иностранных туристов по сравнению с прежними ожиданиями. Финансовые последствия также окажутся значительными: потери от сокращения туристических расходов могут составить от $34 млрд до $56 млрд.