Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним Востоком

Интерконнекторы также открывают дополнительные возможности для соединения Азербайджана со странами Ближнего Востока.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

По его словам, Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и стабильный поставщик природного газа в Европу: "Поставляемый нами в Европу природный газ имеет особое значение. Мы провели переговоры по вопросам дальнейшего развития этого сотрудничества, и в перспективе оно будет расширено".

Министр подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в проектах Азербайджана по развитию зеленой энергии: "ЕС поддерживает проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана. Это охватывает как проекты по возобновляемой энергетике, так и проекты, связанные с созданием энергетических коридоров. Интерконнекторы открывают дополнительные возможности для соединения Азербайджана как с Европой, так и с Центральной Азией, а в будущем и с Ближним Востоком. Мы ежедневно работаем в этом направлении и координируем проекты с ЕС".