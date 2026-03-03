Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним Востоком

    Энергетика
    03 марта, 2026
    • 18:17
    Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним Востоком

    Интерконнекторы также открывают дополнительные возможности для соединения Азербайджана со странами Ближнего Востока.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

    По его словам, Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и стабильный поставщик природного газа в Европу: "Поставляемый нами в Европу природный газ имеет особое значение. Мы провели переговоры по вопросам дальнейшего развития этого сотрудничества, и в перспективе оно будет расширено".

    Министр подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в проектах Азербайджана по развитию зеленой энергии: "ЕС поддерживает проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана. Это охватывает как проекты по возобновляемой энергетике, так и проекты, связанные с созданием энергетических коридоров. Интерконнекторы открывают дополнительные возможности для соединения Азербайджана как с Европой, так и с Центральной Азией, а в будущем и с Ближним Востоком. Мы ежедневно работаем в этом направлении и координируем проекты с ЕС".

    Лента новостей