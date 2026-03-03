Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    SOCAR углубляет энергетическое партнерство с Болгарией

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 18:03
    SOCAR углубляет энергетическое партнерство с Болгарией

    Президент Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с врио министра энергетики Болгарии Трайчо Трайковым.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, стороны рассмотрели углубление партнерства между SOCAR и Болгарией в энергетическом секторе.

    На встрече было отмечено, что долгосрочные стратегические партнерские связи между двумя странами успешно развиваются, в том числе в энергетике. В этой связи было подчеркнуто, что открытие офиса SOCAR в Болгарии внесло важный вклад в углубление сотрудничества.

    В ходе беседы особо отмечена роль Южного газового коридора, в том числе проектов Трансадриатического газопровода (TAP) и Интерконнектора Греция–Болгария (IGB), в обеспечении надежных и бесперебойных поставок природного газа в Болгарию.

    На встрече также были обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и энергетическими компаниями Болгарии, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Болгария SOCAR энергосектор
    SOCAR Bolqarıstanın enerji sektorunda tərəfdaşlığı dərinləşdirir
