SOCAR углубляет энергетическое партнерство с Болгарией

Президент Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с врио министра энергетики Болгарии Трайчо Трайковым.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, стороны рассмотрели углубление партнерства между SOCAR и Болгарией в энергетическом секторе.

На встрече было отмечено, что долгосрочные стратегические партнерские связи между двумя странами успешно развиваются, в том числе в энергетике. В этой связи было подчеркнуто, что открытие офиса SOCAR в Болгарии внесло важный вклад в углубление сотрудничества.

В ходе беседы особо отмечена роль Южного газового коридора, в том числе проектов Трансадриатического газопровода (TAP) и Интерконнектора Греция–Болгария (IGB), в обеспечении надежных и бесперебойных поставок природного газа в Болгарию.

На встрече также были обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и энергетическими компаниями Болгарии, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.