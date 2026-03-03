Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религии

    Религия
    • 03 марта, 2026
    • 18:32
    Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религии

    Вопрос проведения первой встречи руководителей государственных органов по делам религии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) обсуждается на межгосударственном уровне.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече с генсеком организации Кубанычбеком Омуралиевым в Турции.

    Стороны обсудили расширение сотрудничества в духовно-нравственной сфере и реализацию совместных проектов.

    В секретариате ОТГ выразили готовность поддержать проведение такой встречи.

    TDT üzvlərinin dini sahəyə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin ilk iclası keçirilə bilər
