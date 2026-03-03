Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религии

Вопрос проведения первой встречи руководителей государственных органов по делам религии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) обсуждается на межгосударственном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече с генсеком организации Кубанычбеком Омуралиевым в Турции.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в духовно-нравственной сфере и реализацию совместных проектов.

В секретариате ОТГ выразили готовность поддержать проведение такой встречи.