İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    TDT üzvlərinin dini sahəyə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin ilk iclası keçirilə bilər

    Din
    • 03 mart, 2026
    • 18:05
    TDT üzvlərinin dini sahəyə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin ilk iclası keçirilə bilər

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin dini sahəyə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin ilk iclasının keçirilməsi müzakirə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyədə səfərdə olan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov TDT Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev ilə görüşündə deyib.

    Görüş zamanı Azərbaycan ilə TDT-yə üzv ölkələr arasında dini-mənəvi sahədə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri, birgə layihələrin həyata keçirilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Dini Komitənin sədri Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri modeli, dini tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri, habelə bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti barədə məlumat verib. Dövlət Komitəsi və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu tərəfindən Türkiyədə təşkil olunmuş iftar süfrələrinin xalqlar arasında mənəvi yaxınlığın və qardaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət etdiyini vurğulayıb.

    Ramin Məmmədov həmçinin Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi strateji hədəflərə uyğun olaraq TDT çərçivəsində əməkdaşlığın önəminə toxunub. Qeyd edib ki, bu format çərçivəsində dini-mənəvi sahədə koordinasiyanın gücləndirilməsi, ortaq çağırışlara qarşı vahid yanaşmaların formalaşdırılması və sistemli əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Kubanıçbek Ömüralıyev isə TDT çərçivəsində dini və mənəvi dəyərlərin təşviqi istiqamətində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini bildirib. Baş katib Azərbaycan ilə TDT arasında dini-mənəvi sahədə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluğunu ifadə edərək bu istiqamətdə irəli sürülən təşəbbüslərə, o cümlədən üzv ölkələrin dini sahəyə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin ilk iclasının təşkili ideyasına dəstək verməyə hazır olduqlarını bildirib.

    Ramin Məmmədov Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Türk Dövlətləri Təşkilatı Kubanıçbek Ömüralıyev
    Foto
    Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религии

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti