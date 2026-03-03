Итконен: ЕК не получала новых сведений о состоянии нефтепровода "Дружба"

Европейская комиссия не получала новых сведений о состоянии нефтепровода "Дружба", который простаивает с конца января после его повреждения в результате российской атаки на Украину.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила в Брюсселе официальный представитель ЕС по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, ЕК находится в контакте с украинской стороной по поводу ситуации с поврежденным нефтепроводом, а также государствами-членами ЕС, в первую очередь Словакией и Венгрией.

"Нашим приоритетом остается безопасность энергопоставок в страны Евросоюза. Но что касается эксплуатации трубопровода, то у меня нет никаких новых сведений", - заявила она.

Во вторник 3 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях письмо в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором обвинил Украину в преднамеренном блокировании поставок по политическим мотивам.

Он призвал ЕС оказать давление на Украину, "с тем чтобы она не подрывала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии" и обеспечивала соблюдения положений Соглашения об ассоциации.

"В связи с этим я хотел бы проинформировать вас, что до тех пор... (пока не разрешится данная ситуация - ред.) я не смогу поддержать в Европейском союзе никаких решений, благоприятных для Украины", - указал в письме венгерский премьер.

При этом в ЕС не подтвердили получение письма. Но по словам главы пресс-службы Паулы Пиньо, глава ЕК позже днем проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Конечно, они будут обсуждать вопросы, связанные с энергетической безопасностью, так что эта тема также может быть затронута в ходе беседы", - сказала Пиньо.

Как стало известно в ходе брифинга, ЕК не участвовала в миссии по установлению фактов (причин повреждения нефтепровода - ред.), а от Украины не поступало соответствующего запроса.

В своем письме Орбан указал, что Украина отвергла предложение Венгрии и Словакии о направлении на место аварии миссии по установлению фактов из экспертов этих стран для оценки состояния газопровода.

Ранее Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня.