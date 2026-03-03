Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня
- 03 марта, 2026
- 13:50
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня.
Как передает Report, об этом глава украинского государства заявил в интервью Corriere della Sera.
Зеленский отметил, что российские войска несколько раз бомбили трубопровод и атаковали украинских техников, занимавшихся его ремонтом.
"Я объяснил это премьер-министру Словакии Роберту Фицо: трубопровод разрушен, для его ремонта необходимо прекращение огня", - сказал президент.
Нефтепровод "Дружба" используется для поставок российской нефти в Словакию и Венгрию.
Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.
Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.