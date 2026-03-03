Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 13:50
    Зеленский: Ремонт нефтепровода Дружба возможен только после прекращения огня

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня.

    Как передает Report, об этом глава украинского государства заявил в интервью Corriere della Sera.

    Зеленский отметил, что российские войска несколько раз бомбили трубопровод и атаковали украинских техников, занимавшихся его ремонтом.

    "Я объяснил это премьер-министру Словакии Роберту Фицо: трубопровод разрушен, для его ремонта необходимо прекращение огня", - сказал президент.

    Нефтепровод "Дружба" используется для поставок российской нефти в Словакию и Венгрию.

    Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.

    Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.

