Йоргенсен: Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в ВИЭ
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 17:48
Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в сфере возобновляемой энергетики.
Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
"Еще одна область нашего сотрудничества - возобновляемая энергетика. Я впечатлен потенциалом Азербайджана, который вы уже используете и будете развивать в ближайшие годы", - сказал он.
По его словам, ВИЭ относится к числу областей, в которой компании из ЕС могут помочь облегчить энергетический переход на взаимовыгодной основе.
