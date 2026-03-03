Йоргенсен: Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в ВИЭ

Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Еще одна область нашего сотрудничества - возобновляемая энергетика. Я впечатлен потенциалом Азербайджана, который вы уже используете и будете развивать в ближайшие годы", - сказал он.

По его словам, ВИЭ относится к числу областей, в которой компании из ЕС могут помочь облегчить энергетический переход на взаимовыгодной основе.