    Йоргенсен: Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в ВИЭ

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:48
    Йоргенсен: Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в ВИЭ

    Азербайджан демонстрирует высокий потенциал в сфере возобновляемой энергетики.

    Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

    "Еще одна область нашего сотрудничества - возобновляемая энергетика. Я впечатлен потенциалом Азербайджана, который вы уже используете и будете развивать в ближайшие годы", - сказал он.

    По его словам, ВИЭ относится к числу областей, в которой компании из ЕС могут помочь облегчить энергетический переход на взаимовыгодной основе.

