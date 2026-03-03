Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"
Energetika
- 03 mart, 2026
- 18:20
Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Dan Yorgensen Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurası nazirlərinin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji üzrə Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasının yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
"Əməkdaşlığımızın daha bir sahəsi bərpa olunan enerjidir (BOEM). Azərbaycanın potensialı məni heyran edir. Siz artıq bu potensialdan istifadə edirsiniz və yaxın illərdə onu inkişaf etdirəcəksiniz", - o deyib.
Komissarın sözlərinə görə, BOEM Avropa İttifaqı şirkətlərinin enerji keçidini qarşılıqlı faydalı əsasda asanlaşdırmağa kömək edə biləcəyi sahələrdən biridir.
Son xəbərlər
18:42
Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olubXarici siyasət
18:42
"Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyibRegion
18:39
Foto
Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıbİnfrastruktur
18:36
"Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilərFormula 1
18:34
Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
18:29
Foto
Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2Xarici siyasət
18:24
EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıbMaliyyə
18:20
Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"Energetika
18:16