    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 22:13
    Рубио допустил как скорое, так и затяжное урегулирование российско-украинского конфликта

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на достижение соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта до конца декабря, однако не исключил и более продолжительный переговорный процесс.

    Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

    "Может быть, это невозможно, но я надеюсь, что мы сможем это сделать в этом месяце, до конца года", - отметил Рубио, добавив, что соглашение может быть достигнуто как в ближайшие дни, так и в течение следующих месяцев.

    По его словам, решение зависит исключительно от сторон конфликта. "Это решаем не мы, это решают обе стороны конфликта", - подчеркнул глава американской дипломатии.

    Рубио также заявил, что Вашингтон не намерен навязывать Москве и Киеву условия урегулирования, а лишь содействует поиску взаимоприемлемого решения. "Может быть, мы добьемся успеха, а может быть - нет", - заключил он.

    Марко Рубио переговоры российско-украинская война
    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

