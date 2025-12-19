Рубио допустил как скорое, так и затяжное урегулирование российско-украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется на достижение соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта до конца декабря, однако не исключил и более продолжительный переговорный процесс.

Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Может быть, это невозможно, но я надеюсь, что мы сможем это сделать в этом месяце, до конца года", - отметил Рубио, добавив, что соглашение может быть достигнуто как в ближайшие дни, так и в течение следующих месяцев.

По его словам, решение зависит исключительно от сторон конфликта. "Это решаем не мы, это решают обе стороны конфликта", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Рубио также заявил, что Вашингтон не намерен навязывать Москве и Киеву условия урегулирования, а лишь содействует поиску взаимоприемлемого решения. "Может быть, мы добьемся успеха, а может быть - нет", - заключил он.