СМИ: "Барселона" хочет подписать 15-летнего нападающего "Норвич Сити"

"Барселона" намерена приобрести 15-летнего нападающего "Норвич Сити" Аджая Тавареса.

Как передает Report, об этом сообщает издание Goal.com.

По информации источника, за молодым игроком следили несколько европейских клубов, в числе претендентов - "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия". При этом "Барселона" предложила наиболее выгодные условия и рассчитывает завершить трансфер в ближайшее время.

Таварес выступает на позиции левого вингера за команду "Норвич Сити" U-18. За основной состав клуба в официальных матчах не играл, но в июле выходил на поле в предсезонной встрече с нидерландским "Волендамом". За сборную Англии до 17 лет он провёл четыре игры, результативными действиями не отметился.