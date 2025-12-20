В Индии при столкновении с поездом погибли восемь слонов
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 08:41
Пассажирский поезд врезался в стадо слонов на востоке Индии, восемь животных погибли.
Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI.
Инцидент произошел ночью в восточном штате Ассам. Поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг - Нью-Дели, врезался в стадо диких слонов. Как сообщили в местном лесничестве, восемь животных погибли.
В результате инцидента сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. "Однако пострадавших среди пассажиров нет", - заявили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.
Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, были перенаправлены по другому пути. Ведутся восстановительные работы.
