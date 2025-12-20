Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 08:41
    В Индии при столкновении с поездом погибли восемь слонов

    Пассажирский поезд врезался в стадо слонов на востоке Индии, восемь животных погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI.

    Инцидент произошел ночью в восточном штате Ассам. Поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг - Нью-Дели, врезался в стадо диких слонов. Как сообщили в местном лесничестве, восемь животных погибли.

    В результате инцидента сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. "Однако пострадавших среди пассажиров нет", - заявили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

    Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, были перенаправлены по другому пути. Ведутся восстановительные работы.

    Hindistanda qatarın fil sürüsünü vurması nəticəsində səkkiz heyvan ölüb

