В Индии при столкновении с поездом погибли восемь слонов

Пассажирский поезд врезался в стадо слонов на востоке Индии, восемь животных погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI.

Инцидент произошел ночью в восточном штате Ассам. Поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг - Нью-Дели, врезался в стадо диких слонов. Как сообщили в местном лесничестве, восемь животных погибли.

В результате инцидента сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. "Однако пострадавших среди пассажиров нет", - заявили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, были перенаправлены по другому пути. Ведутся восстановительные работы.