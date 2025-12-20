Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп подписал меморандум о мерах США по достижению лидерства в развитии 6G

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 08:16
    Трамп подписал меморандум о мерах США по достижению лидерства в развитии 6G

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий американской администрации принять перечень мер по обеспечению лидерства страны в развитии сетей 6G.

    Как передает Report, соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

    Согласно ему, федеральные органы власти США должны перенести свои системы связи с частот диапазона 7,125-7,4 ГГц, чтобы освободить их для полноценного коммерческого использования провайдерами 6G-связи. Ведомства должны предоставить свои планы такого перехода в течение 12 месяцев. Также документ указывает на необходимость изучить диапазоны 2,69-2,9 ГГц и 4,4-4,94 ГГц, чтобы иметь возможность освободить еще больше частот для коммерческого использования 6G.

    Перераспределение спектров позволит американским компаниям и их партнерам при планировании развития 6G-сетей понимать, какие частоты будут им доступны, отмечается в меморандуме.

    Кроме того, госсекретарю США и другим членам администрации предписывается "продвигать американское лидерство в сфере 6G через дипломатические контакты".

    Дональд Трамп США 6G
    Tramp ABŞ-nin 6G-də lider olması üçün tədbirlər görülməsi barədə memorandum imzalayıb

    Последние новости

    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2025)

    Финансы
    08:56

    Иран привел в исполнение смертный приговор обвиненному в шпионаже на Израиль

    В регионе
    08:41

    В Индии при столкновении с поездом погибли восемь слонов

    Другие страны
    08:24

    СМИ: Число жертв нападения на Тайване достигло трех

    Другие страны
    08:16

    Трамп подписал меморандум о мерах США по достижению лидерства в развитии 6G

    Другие страны
    07:55

    В Китае создали оптический чип для генеративного ИИ

    Другие страны
    07:22

    Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января

    Другие страны
    06:47

    WP: Хегсет призвал к пересмотру запрета на применение противопехотных мин

    Другие страны
    06:14

    Трамп анонсировал поездку во Флориду, где пройдут переговоры по Украине

    Другие страны
    Лента новостей