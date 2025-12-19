Неизвестный напал на пассажиров метро в Тайбэе: двое погибших
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 18:15
Неизвестный совершил нападение на пассажиров на двух станциях метро в Тайбэе (Тайвань), два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Тайваня Чо Юнг-тай.
По его словам, нападавший использовал дымовые шашки и нож. "Пострадали по меньшей мере девять человек, четверо из которых получили серьезные ранения. Также есть двое погибших", - отметил он.
Предполагается, что преступник покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с расположенного неподалеку здания после нападения.
"Подозреваемый официально признан мертвым, его тело доставили в больницу",- подтвердила полиция добавив, что расследование продолжается.
