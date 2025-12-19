Неизвестный напал на пассажиров метро в Тайбэе: двое погибших

Неизвестный совершил нападение на пассажиров на двух станциях метро в Тайбэе (Тайвань), два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Тайваня Чо Юнг-тай.

По его словам, нападавший использовал дымовые шашки и нож. "Пострадали по меньшей мере девять человек, четверо из которых получили серьезные ранения. Также есть двое погибших", - отметил он.

Предполагается, что преступник покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с расположенного неподалеку здания после нападения.

"Подозреваемый официально признан мертвым, его тело доставили в больницу",- подтвердила полиция добавив, что расследование продолжается.