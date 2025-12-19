Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Украине заявили о ликвидации десятков единиц техники РФ под Покровском

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 20:17
    В Украине заявили о ликвидации десятков единиц техники РФ под Покровском

    Силы обороны Украины уничтожили значительное скопление бронетехники России в районе Покровска.

    Как передает Report, об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Украины.

    Согласно информации, в результате огневого поражения ударные подразделения ОЗСП "Группа Ласара" Национальной гвардии Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), два танка, одну боевую бронированную машину, а также военный автомобиль с боеприпасами.

    Кроме того, подразделения "Группы Ласара" повредили пять танков, шесть боевых бронированных машин, два военных автомобиля и четыре легковых транспортных средства.

    Украина Россия российско-украинская война спецоперация Группа Ласара

