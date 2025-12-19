В Украине заявили о ликвидации десятков единиц техники РФ под Покровском

Силы обороны Украины уничтожили значительное скопление бронетехники России в районе Покровска.

Как передает Report, об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Украины.

Согласно информации, в результате огневого поражения ударные подразделения ОЗСП "Группа Ласара" Национальной гвардии Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), два танка, одну боевую бронированную машину, а также военный автомобиль с боеприпасами.

Кроме того, подразделения "Группы Ласара" повредили пять танков, шесть боевых бронированных машин, два военных автомобиля и четыре легковых транспортных средства.