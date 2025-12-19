В турецком Измите найден разбившийся БПЛА
В регионе
- 19 декабря, 2025
- 18:23
В турецком Измите найден разбившийся БПЛА, правоохранители расследуют детали крушения.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, беспилотник был обнаружен местными гражданами, которые сообщили о находке в соответствующие органы.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения жандармерии, в настоящее время ведется расследование причин крушения. Принадлежность БПЛА также пока не обнародована.
