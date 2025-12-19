Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В турецком Измите найден разбившийся БПЛА

    В регионе
    • 19 декабря, 2025
    • 18:23
    В турецком Измите найден разбившийся БПЛА

    В турецком Измите найден разбившийся БПЛА, правоохранители расследуют детали крушения.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, беспилотник был обнаружен местными гражданами, которые сообщили о находке в соответствующие органы.

    На место происшествия оперативно прибыли подразделения жандармерии, в настоящее время ведется расследование причин крушения. Принадлежность БПЛА также пока не обнародована.

    Türkiyədə qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb
    Crashed UAV found in Izmit, Türkiye

