В Мексике задержан лидер эквадорской группировки Los Lobos

Лидер эквадорской преступной группировки Los Lobos Хуан Карлос N задержан в Мехико.

Как передает Report, об этом сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсиа Харфуш в соцсети Х.

"В результате разведывательной работы и механизмов международного сотрудничества сотрудники [мексиканских силовых и миграционных ведомств] задержали в Мехико Хуана Карлоса N, известного как Lobo Menor, лидера преступной группировки Los Lobos, действующей в Эквадоре", - написал министр.

Он отметил, что задержанный разыскивался по красному бюллетеню Интерпола и связан с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством и убийствами. Кроме того, власти южноамериканских стран считают его ключевой фигурой, причастной к убийству бывшего кандидата в президенты Эквадора. Гарсиа Харфуш поблагодарил полицию Колумбии за помощь в поиске преступника, подчеркнув приверженность стран борьбе с транснациональной преступностью.