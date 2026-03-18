    • 18 марта, 2026
    • 21:33
    В Мексике задержан лидер эквадорской группировки Los Lobos

    Лидер эквадорской преступной группировки Los Lobos Хуан Карлос N задержан в Мехико.

    Как передает Report, об этом сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсиа Харфуш в соцсети Х.

    "В результате разведывательной работы и механизмов международного сотрудничества сотрудники [мексиканских силовых и миграционных ведомств] задержали в Мехико Хуана Карлоса N, известного как Lobo Menor, лидера преступной группировки Los Lobos, действующей в Эквадоре", - написал министр.

    Он отметил, что задержанный разыскивался по красному бюллетеню Интерпола и связан с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством и убийствами. Кроме того, власти южноамериканских стран считают его ключевой фигурой, причастной к убийству бывшего кандидата в президенты Эквадора. Гарсиа Харфуш поблагодарил полицию Колумбии за помощь в поиске преступника, подчеркнув приверженность стран борьбе с транснациональной преступностью.

    Омар Гарсиа Харфуш Задержание преступника Los Lobos
    Ekvadorun "Los Lobos" qruplaşmasının lideri Meksikada saxlanılıb
    Ты - Король

