Арагчи и Каллас обсудили последствия войны для региона и мира

Глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи обсудили развитие событий в регионе вследствие военной операции США и Израиля против Ирана, а также ее последствия для региона и всего мира.

Как передает Report, детали телефонного разговора раскрыло агентство Tasnim

"Министр иностранных дел Ирана рассказал об ударах США и Израиля по больницам, школам, инфраструктуре и жилым домам, напомнив об ответственности всех государств за осуждение этих преступлений и подчеркнул, что Иран полон решимости защищать свою территориальную целостность и национальный суверенитет всеми имеющимися силами", - говорится в сообщении.

Арагчи резко раскритиковал двойственный подход некоторых европейских стран и высокопоставленных чиновников Евросоюза в отношении военной операции против Ирана, заявил, что любая поддержка или попустительство в отношении явного нарушения закона со стороны США и Израиля будет равнозначно соучастию в их действиях.