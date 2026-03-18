Фелипе VI принял Зеленского в Мадриде

Король Испании Фелипе VI провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во Дворце Сарсуэла в пригороде Мадрида.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Ценим помощь Испании для наших людей, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Благодарю Его Величество и весь испанский народ за неизменную поддержку Украины на протяжении всех этих лет российской агрессии", - говорится в публикации.

Зеленский рассказал о дипломатической работе по достижению справедливого мира в российско-украинской войне и подчеркнул, что Украина делает все возможное для скорейшего завершения конфликта, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отметим, что ранее в рамках визита в Испанию украинский лидер встретился с премьер-министром Королевства Педро Санчесом. Между двумя странами был заключен ряд новых оборонных соглашений.