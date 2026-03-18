VI Felipe Madriddə Zelenskini qəbul edib
- 18 mart, 2026
- 23:01
İspaniya Kralı VI Felipe Madridin Sarsuela Sarayında Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüş keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri öz "Telegram" kanalında yazıb.
"Müharibə səbəbindən evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan insanlarımıza İspaniyanın yardımını yüksək qiymətləndiririk. Rusiya təcavüzünün davam etdiyi bütün bu illər ərzində Ukraynaya göstərdiyi dəyişməz dəstəyə görə Əlahəzrətə və bütün İspaniya xalqına təşəkkür edirəm", - paylaşımda bildirilib.
Ukrayna Prezidentinin saytındakı məlumata görə, Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsində ədalətli sülhün əldə olunması üzrə diplomatik işlər barədə danışıb və Ukraynanın münaqişənin tezliklə başa çatması üçün mümkün olan hər şeyi etdiyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl İspaniyaya səfəri çərçivəsində Ukrayna lideri krallığın baş naziri Pedro Sançeslə görüşüb. İki ölkə arasında bir sıra yeni müdafiə sazişləri imzalanıb.