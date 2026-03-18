Глава ЦРУ: США продолжат поддерживать Украину и в период эскалации в Иране

Соединенные Штаты намерены и далее поддерживать Украину в условиях противостояния с Россией, невзирая на эскалацию в Иране.

Как передает Report, об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время слушаний в сенатском комитете по разведке.

"Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с войной в Украине", - отметил Рэтклифф.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.