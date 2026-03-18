    Другие страны
    • 18 марта, 2026
    • 22:23
    Глава ЦРУ: США продолжат поддерживать Украину и в период эскалации в Иране

    Соединенные Штаты намерены и далее поддерживать Украину в условиях противостояния с Россией, невзирая на эскалацию в Иране.

    Как передает Report, об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время слушаний в сенатском комитете по разведке.

    "Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с войной в Украине", - отметил Рэтклифф.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Российско-украинский конфликт Джон Рэтклифф Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
    Последние новости

    22:29
    Фото

    Фелипе VI принял Зеленского в Мадриде

    Другие страны
    Другие страны
    22:19
    Видео

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация в связи с поездкой в село Ханоба

    Внешняя политика
    22:08

    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%

    Финансы
    22:06

    Арагчи и Каллас обсудили последствия войны для региона и мира

    В регионе
    22:03

    Спикер иранского парламента заявил о начале нового этапа конфликта

    В регионе
    21:56

    CENTCOM: ВС США уничтожили почти 8 тыс. целей в Иране

    Другие страны
    21:44

    СМИ: Вэнс встретится с руководителями нефтяных компаний 19 марта

    Другие страны
    21:33

    В Мексике задержан лидер эквадорской группировки Los Lobos

    Другие страны
    Лента новостей