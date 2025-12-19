Türkiyədə qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb
19 dekabr, 2025
18:41
Türkiyənin İzmit şəhərində qəzaya uğramış pilotsuz uçuş aparatı (PUA) tapılıb, hüquq-mühafizə orqanları qəzanın təfərrüatlarını araşdırır.
"Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, PUA yerli vətəndaşlar tərəfindən aşkar edilib.
Onlar bununla bağlı müvafiq qurumlara məlumat veriblər.
Jandarm bölmələri dərhal hadisə yerinə gəlib və hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır.
