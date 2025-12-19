İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyədə qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb

    Region
    • 19 dekabr, 2025
    • 18:41
    Türkiyədə qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb

    Türkiyənin İzmit şəhərində qəzaya uğramış pilotsuz uçuş aparatı (PUA) tapılıb, hüquq-mühafizə orqanları qəzanın təfərrüatlarını araşdırır.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, PUA yerli vətəndaşlar tərəfindən aşkar edilib.

    Onlar bununla bağlı müvafiq qurumlara məlumat veriblər.

    Jandarm bölmələri dərhal hadisə yerinə gəlib və hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır.

    Türkiyə PUA
    В турецком Измите найден российский разведывательный БПЛА - ОБНОВЛЕНО
    Crashed UAV found in Izmit, Türkiye

    Son xəbərlər

    19:32
    Foto

    Şərurda yeni avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıb

    Ekologiya
    19:28

    Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

    Daxili siyasət
    19:14

    İcraçı direktor: "The oligarch's design" sənədli filmində Ermənistandan üç müsahib danışdırmışıq

    Media
    19:01

    Naməlum şəxs Tayvan metrosunda sərnişinlərə hücum edib, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Ombudsman amputant futbolu üzrə milli komandanın üzvləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    18:50

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Quba" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    18:49

    İsmayıllı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzi ziyarət edilib

    Daxili siyasət
    18:41

    Türkiyədə qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb

    Region
    18:39

    Bu ilin 11 ayında İsmayıllı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinə 248 müraciət daxil olub

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti