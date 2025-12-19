Директор AnewZ: В фильме о Варданяне представлены интервью с респондентами из Армении

В документальном фильме The Oligarch"s Design о Рубене Варданяна представлены интервью с тремя респондентами из Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев перед показом подготовленного телеканалом документального фильма.

По его словам, работа над фильмом длилась 11 месяцев, в съемочном процессе было задействовано около 100 сотрудников. Съемки проходили в восьми странах, в том числе в Армении. "В документальном фильме мы дали слово трем респондентам из Армении", - отметил он.

Руфат Гамзаев подчеркнул, что картина соответствует всем параметрам международной расследовательской журналистики. По его словам, в фильме затрагиваются вопросы демонстрации политического влияния под прикрытием гуманитарной деятельности - в контексте деятельности Рубена Варданяна. "Речь идет о расхождении между образом, который он пытался сформировать, и тем образом, который проявляется через его реальные действия", - добавил он.