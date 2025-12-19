İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İcraçı direktor: "The oligarch's design" sənədli filmində Ermənistandan üç müsahib danışdırmışıq

    Media
    • 19 dekabr, 2025
    • 19:14
    İcraçı direktor: The oligarch's design sənədli filmində Ermənistandan üç müsahib danışdırmışıq

    "The oligarch's design" sənədli filmində Ermənistandan üç müsahib danışdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "AnewZ" TV-nin icraçı direktoru Rüfət Həmzəyev telekanalın "The oligarch's design" sənədli filminin nümayişindən öncə deyib.

    O, çəkiliş prosesinin 11 ay davam etdiyini və film üzərində 100-ə yaxın əməkdaşın çalışdığıını qeyd edib:

    "Çəkilişlər 8 ölkədə aparılıb, onların içərisində Ermənistan da var. Sənədli filmdə Ermənistandan üç müsahib danışdırmışıq".

    R.Həmzəyevin sözlərinə görə, bu sənədli film beynəlxalq araşdırma jurnalistikasının bütün parametrlərini özündə əks etdirir:

    "Burada humanist fəaliyyət adı altında siyasi təsir gücünün nümayişi kimi məqamlara toxunulub - təbii ki, söhbət Ruben Vardanyanın fəaliyyətindən gedir. Yəni onun yaratmaq istədiyi obraz və əməllərinin ortaya çıxardığı başqa obrazı var".

