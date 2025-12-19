İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 19 dekabr, 2025
    • 20:02
    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinin növbəti qalibləri müəyyənləşib

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyində daha 5 çəki dərəcəsində medalçılar bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışın ikinci günündə 141 cüdoçu tatamiyə çıxıb.

    Qızlar 44 kq, 57 kq, +70 kq, oğlanlar isə 55 kq və 73 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparıblar.

    Qeyd edək ki, ölkə birinciliyi dekabrın 21-də başa çatacaq.

    İkinci günün mükafatçılarını təqdim edirik:

    Qızlar

    44 kq

    1. Nigar Heydərzadə (Champion 74)

    2. Fatimə Abdullayeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Ayan Həsənli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Pərvin Sevxanlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    57 kq

    1. Gülnaz Məmmədtağıyeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Səmayə Yusifli (Balaxanı İM)

    3. Nəzakət Vəliyeva (Qədiroğlu İK)

    3. Səma Vəlizadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    +70 kq

    1. Zemfira Əliyeva (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    2. Ləman Abbasova (Abşeron Xırdalan)

    3. Aysel Mustafazadə (İmişli)

    3. Arzu Rəşidova (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    Oğlanlar

    55 kq

    1. İbrahim Talıbov (Bakı şəhəri 6 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Rza Xəlilli (ROİL)

    3. Məhəmməd Abdullazadə (Şuşa UGİM)

    3. Turan Ayvazlı (ACF)

    73 kq

    1. Sadiq Məmmədov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Xəyal Sərkərov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Yusuf Nəzər (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Ruslan Əsgərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    cüdo yeniyetmələr qaliblər tatami

