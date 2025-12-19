СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

Метрдотель Елисейского дворца на протяжении двух лет выносил посуду из парижской резиденции президента Франции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

По данным издания, сотрудник Елисейского дворца в возрасте примерно 40 лет по имени Тома М. украл около 100 предметов: тарелок, чашек и другой посуды, использовавшейся для торжественных государственных ужинов и других мероприятий. Часть украденного представляет собой объекты культурного наследия Франции. Газета отмечает, что мужчина отвечал за сервировку столов и ведение учета посуды.

Сообщается, что метрдотель передавал предметы мужчине около 30 лет по имени Жислен М. - коллекционеру фарфоровых изделий, проживающему в Версале и работающему в Лувре смотрителем одного из залов. Метрдотель выносил посуду на протяжении двух лет, однако заметили это только недавно, когда пропажа стала слишком явной. Он также фальсифицировал протоколы инвентаризации.

Жандармы тем не менее смогли обнаружить краденое в результате обысков в домах метрдотеля и его подельника. Суд обязал мужчин вернуть награбленное и поместил их под судебный контроль. Кроме того, коллекционеру запретили работать в Лувре, а метрдотель был вынужден уволиться из Елисейского дворца. В то же время судебный процесс еще не завершен, он продолжится в феврале 2026 года.