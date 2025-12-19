İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 21:42
    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində Fransa Prezidentinin Paris iqamətgahından qab-qacaq oğurlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" qəzeti mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Yelisey sarayının 40 yaşı olan M. adlı əməkdaşı təxminən 100 əşya oğurlayıb. O, xüsusi təntənələli dövlət ziyafətlərində masaya qoyulan şamlar, digər tədbirlər üçün istifadə edilən boşqablar, fincanlar və digər qab-qacaqları götürüb. Oğurlanmış əşyaların bir hissəsi Fransanın mədəni irs obyektləridir. Qəzet qeyd edir ki, kişi masaların hazırlanması və qab-qacaq hesabatının aparılmasına cavabdeh olub.

    Bildirilib ki, baş ofisiant əşyaları Versalda yaşayan və Luvr muzeyinin bir zalında nəzarətçi kimi işləyən, çini məmulatları kolleksiyaçısı olan təxminən 30 yaşlı Jislen M. adlı kişiyə ötürüb. Baş ofisiant iki il ərzində qab-qacaq oğurlasa da, bu yalnız bir müddət əvvəl üzə çıxıb. O həmçinin inventarizasiya protokollarını saxtalaşdırıb.

    Buna baxmayaraq, jandarmlar baş ofisiantın və onun əlbir olduğu şəxsin evlərində axtarışlar nəticəsində həmin əşyaları aşkar edə bilməyiblər. Məhkəmə kişiləri oğurladıqları əşyaları qaytarmağa məcbur edib. Hazırda əşyalar məhkəmə nəzarətinə verilib. Bundan əlavə, kolleksiyaçıya Luvr muzeyində işləmək qadağan edilib, baş ofisiant isə Yelisey sarayından istefa verməyə məcbur olub.

    Məhkəmə prosesi hələ başa çatmayıb, o, 2026-cı ilin fevralında davam edəcək.

    Yelisey sarayı oğurluq Luvr muzeyi Məhkəmə
    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Son xəbərlər

    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    22:25

    BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    22:21

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    22:01

    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Digər ölkələr
    21:55

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    21:55

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Komanda
    21:42

    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Digər ölkələr
    21:39

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti