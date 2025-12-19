İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    IFFHS 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 22:41
    IFFHS 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

    Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat yayıb.

    IFFHS-nin versiyasına əsasən, bu ada İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun qolkiperi Canluici Donnarumma layiq görülüb.

    26 yaşlı "əlcək sahibi" 169 xalla birinci olub.

    "Real"dan (İspaniya) Tibo Kurtua ikinci (65 xal), "İnter"dən (İtaliya) Yann Sommer üçüncü (59), "Bavariya"dan (Almaniya) Manuel Noyer dördüncü (50) və "Arsenal"dan (İngiltərə) David Raya beşinci (40) olub.

    Qeyd edək ki, Donnarumma daha əvvəl FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı qapıçısı adını qazanıb.

