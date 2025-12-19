Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана

    Происшествия
    • 19 декабря, 2025
    • 20:52
    Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана

    Тело одного из рыбаков, считавшихся пропавшими без вести в Астаринском районе, было обнаружено в иранском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает южное бюро Report, предполагается, что найденное тело принадлежит рыбаку Турану Гасанову (1997 г.р.).

    Согласно полученной информации, ведутся работы по передаче тела в Азербайджан.

    Отметим, что тело другого пропавшего рыбака - Агадеде Гасанова (1999 г.р.), было обнаружено сегодня утром недалеко от села Шахагадж Астаринского района.

    Иран Астара рыбаки без вести пропавшие
    Astarada itkin düşmüş balıqçılardan birinin meyiti İranda tapılıb

    Последние новости

    20:56

    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Другие страны
    20:54

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:53

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    20:52

    Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана

    Происшествия
    20:36

    В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    20:30

    Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

    Другие страны
    20:23

    В Генпрокуратуре состоялась встреча с представителями Тюркской сети судебно-правового образования

    Внешняя политика
    20:19

    В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFE

    Другие страны
    20:17

    В Украине заявили о ликвидации десятков единиц техники РФ под Покровском

    Другие страны
    Лента новостей