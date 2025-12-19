Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана
- 19 декабря, 2025
- 20:52
Тело одного из рыбаков, считавшихся пропавшими без вести в Астаринском районе, было обнаружено в иранском секторе Каспийского моря.
Как сообщает южное бюро Report, предполагается, что найденное тело принадлежит рыбаку Турану Гасанову (1997 г.р.).
Согласно полученной информации, ведутся работы по передаче тела в Азербайджан.
Отметим, что тело другого пропавшего рыбака - Агадеде Гасанова (1999 г.р.), было обнаружено сегодня утром недалеко от села Шахагадж Астаринского района.
