    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 21:18
    Стоимость платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

    Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2 000 за тройскую унцию впервые с 15 июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

    Как передает Report, по данным на 20:53 по бакинскому времени, стоимость фьючерса на платину росла на 3,01%, до $2 020 за тройскую унцию. С начала года цена на драгметалл выросла более чем в два раза - на 115,39%, с начала декабря - на 16,46%.

    В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 789 за тройскую унцию (+0,8%).

