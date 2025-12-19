"NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb
- 19 dekabr, 2025
- 22:21
2026-cı ilin yanvarında çatdırılacaq platin fyuçerslərinin qiyməti Nyu-York Əmtəə Birjasında ("NYMEX") bir troya unsiyası üçün 15 iyul 2008-ci ildən bəri ilk dəfə 2 000 ABŞ dollarını keçib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 20:53-ə olan göstəricilərə əsasən, platin fyuçerslərinin qiyməti 3,01% artaraq bir troya unsiyası üçün 2 020 ABŞ dollarına çatıb. Bu ilin əvvəlindən qiymət iki dəfədən çox – 115,39% yüksəlib, dekabrın əvvəlindən isə 16,46% artım qeydə alınıb.
Eyni zamanda, "NYMEX"də mart 2026-cı ildə çatdırılması ilə palladium fyuçersinin qiyməti troya unsiyası üçün 1 789 dollar səviyyəsində olub (+0,8%).
