İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 22:21
    NYMEXdə platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    2026-cı ilin yanvarında çatdırılacaq platin fyuçerslərinin qiyməti Nyu-York Əmtəə Birjasında ("NYMEX") bir troya unsiyası üçün 15 iyul 2008-ci ildən bəri ilk dəfə 2 000 ABŞ dollarını keçib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 20:53-ə olan göstəricilərə əsasən, platin fyuçerslərinin qiyməti 3,01% artaraq bir troya unsiyası üçün 2 020 ABŞ dollarına çatıb. Bu ilin əvvəlindən qiymət iki dəfədən çox – 115,39% yüksəlib, dekabrın əvvəlindən isə 16,46% artım qeydə alınıb.

    Eyni zamanda, "NYMEX"də mart 2026-cı ildə çatdırılması ilə palladium fyuçersinin qiyməti troya unsiyası üçün 1 789 dollar səviyyəsində olub (+0,8%).

    gümüş NYMEX rekord
    Стоимость платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

    Son xəbərlər

    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    22:25

    BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    22:21

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    22:01

    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Digər ölkələr
    21:55

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    21:55

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Komanda
    21:42

    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Digər ölkələr
    21:39

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti