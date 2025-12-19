Рубио: Принимать решение по урегулированию предстоит России и Украине, а не США

США исходят из того, что решение по урегулированию российско-украинского конфликта предстоит принять Москве и Киеву, а не Вашингтону.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.

"Конфликты в целом закачиваются одним из двух способов - капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров", - сказал он, отметив, что в таком случае "обе стороны что-то получают и что-то отдают".

"В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США", - подчеркнул Рубио.

Он также добавил, что прогресс достигнут, но предстоит еще долгий путь.

"Речь идет не о том, чтобы заставить всех заключить сделку, а о том, чтобы понять, что обе стороны рассчитывают получить и чем они готовы поступиться, и как мы можем добиться того, чтобы эти [позиции] пересекались. Разумеется, для этого требуется много времени и тяжелой работы. Этого нельзя добиться через СМИ и на пресс-конференциях. Я думаю, что прогресс есть, но нам еще предстоит работа. Очевидно, в конце остаются самые сложные вопросы", - сказал он.