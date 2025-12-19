Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рубио: Принимать решение по урегулированию предстоит России и Украине, а не США

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 21:02
    Рубио: Принимать решение по урегулированию предстоит России и Украине, а не США

    США исходят из того, что решение по урегулированию российско-украинского конфликта предстоит принять Москве и Киеву, а не Вашингтону.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.

    "Конфликты в целом закачиваются одним из двух способов - капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров", - сказал он, отметив, что в таком случае "обе стороны что-то получают и что-то отдают".

    "В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США", - подчеркнул Рубио.

    Он также добавил, что прогресс достигнут, но предстоит еще долгий путь.

    "Речь идет не о том, чтобы заставить всех заключить сделку, а о том, чтобы понять, что обе стороны рассчитывают получить и чем они готовы поступиться, и как мы можем добиться того, чтобы эти [позиции] пересекались. Разумеется, для этого требуется много времени и тяжелой работы. Этого нельзя добиться через СМИ и на пресс-конференциях. Я думаю, что прогресс есть, но нам еще предстоит работа. Очевидно, в конце остаются самые сложные вопросы", - сказал он.

    Россия Украина российско-украинская война Марко Рубио США
    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Последние новости

    22:27

    Гутерриш: Действия хуситов парализуют гуманитарную деятельность ООН в Йемене

    Другие страны
    22:13

    Рубио допустил как скорое, так и затяжное урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    21:59

    Рубио допустил свое участие в переговорах в штате Флорида 20 декабря

    Другие страны
    21:45

    СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

    Другие страны
    21:18

    Стоимость платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

    Другие страны
    21:02

    Рубио: Принимать решение по урегулированию предстоит России и Украине, а не США

    Другие страны
    20:56

    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:53

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    Лента новостей