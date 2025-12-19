В Генпрокуратуре состоялась встреча с представителями Тюркской сети судебно-правового образования

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 20:23
    В Генеральной прокуратуре в рамках международной конференции на тему "Организация государственной власти и конституционные основы тюркских государств" состоялась ознакомительная встреча с представителями стран-членов Тюркской сети судебно-правового образования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    В мероприятии приняли участие представители учреждений, занимающихся подготовкой кадров в сфере юстиции и прокуратуры, из Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

    Было отмечено, что сотрудничество, формирующееся в рамках Тюркской сети судебно-правового образования и ОТГ, способствует развитию систематических связей между учебными и академическими учреждениями, действующими в сфере прокуратуры и юстиции.

    В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями, были обсуждены перспективные направления сотрудничества, участники ознакомились с Историческим музеем прокуратуры Азербайджана.

    Лента новостей