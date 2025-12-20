Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран привел в исполнение смертный приговор обвиненному в шпионаже на Израиль

    В Иране был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Агиля Кешаварса, признанного виновным в шпионаже в пользу Израиля, после его утверждения Верховным судом страны и завершения всех юридических процедур.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на судебные органы.

    Отмечается, что 27-летний Кешаварс был признан виновным в шпионаже в пользу Израиля, продолжении разведывательного сотрудничества с Тель-Авивом, а также в наблюдении и видеосъёмке военных и объектов безопасности на территории Ирана.

    В судебных документах указывается, что Кешаварс поддерживал связь с разведывательными и силовыми структурами Израиля посредством интернета.

