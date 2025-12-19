Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    • 19 декабря, 2025
    • 20:53
    Президент Фенербахче вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран вызван для дачи показаний в рамках расследования дела о наркотиках.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Haber Global.

    Саран в настоящее время находится за границей, после возвращения он даст показания в качестве подозреваемого.

    Отметим, что 18 декабря в Турции были задержаны знаменитости, подозреваемые в употреблении и продаже наркотиков.

    Турция наркоторговля Фенербахче Садеттин Саран
    "Fənərbağça"nın prezidenti narkotik işi ilə bağlı ifadə verməyə çağırılıb

    Последние новости

    21:02

    Рубио: Принимать решение по урегулированию предстоит России и Украине, а не США

    Другие страны
    20:56

    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:53

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    20:52

    Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана

    Происшествия
    20:36
    Фото

    В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    20:30

    Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

    Другие страны
    20:23

    В Генпрокуратуре состоялась встреча с представителями Тюркской сети судебно-правового образования

    Внешняя политика
    20:19

    В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFE

    Другие страны
    Лента новостей