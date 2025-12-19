Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках
Футбол
- 19 декабря, 2025
- 20:53
Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран вызван для дачи показаний в рамках расследования дела о наркотиках.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Саран в настоящее время находится за границей, после возвращения он даст показания в качестве подозреваемого.
Отметим, что 18 декабря в Турции были задержаны знаменитости, подозреваемые в употреблении и продаже наркотиков.
