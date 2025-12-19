Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 20:30
    Украинские и американские чиновники сегодня, 19 декабря, проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют и европейские партнеры.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram.

    Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.

    "В этот формат, по приглашению американской стороны, привлечены также европейские партнеры. Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно", - отметил Умеров.

    По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивный настрой. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Проходит подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.

    Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.

