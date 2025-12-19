В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войне
В Анкаре состоялась презентация книг "Решительный лидер, творящий чудеса" и "Тонкая сила победоносного полководца", посвященных победе Азербайджана в Отечественной войне.
Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано совместно посольством Азербайджана в Турции, Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADIV) и Анкарским университетом.
На презентации, состоявшейся в Анкарском университете, присутствовали председатель Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, советник посольства Азербайджана в Турции Физули Меджидли, авторы представленных книг Зарифа Гулиева и Айгюль Мамедова, преподавательский и студенческий состав Анкарского университета и представители медиа.
В ходе мероприятия был показан фильм о Победе Азербайджана, общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и президенте Ильхаме Алиеве.
В заключение гости приняли участие в открытии фотовыставки, посвященной Азербайджану.