В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войне

В Анкаре состоялась презентация книг "Решительный лидер, творящий чудеса" и "Тонкая сила победоносного полководца", посвященных победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано совместно посольством Азербайджана в Турции, Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADIV) и Анкарским университетом.

На презентации, состоявшейся в Анкарском университете, присутствовали председатель Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, советник посольства Азербайджана в Турции Физули Меджидли, авторы представленных книг Зарифа Гулиева и Айгюль Мамедова, преподавательский и студенческий состав Анкарского университета и представители медиа.

В ходе мероприятия был показан фильм о Победе Азербайджана, общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и президенте Ильхаме Алиеве.

В заключение гости приняли участие в открытии фотовыставки, посвященной Азербайджану.