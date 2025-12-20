Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Токаев призвал японские компании участвовать в развитии Среднего коридора

    Япония подключится к совершенствованию таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом саммите диалога "Центральная Азия - Япония" в Токио.

    "Приветствуем решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море", - сказал он.

    По словам Токаева, транзитный и логистический потенциал Центральной Азии открывает значительные возможности для Японии, учитывая роль региона как ключевого перекрестка торговых путей между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

    "Через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора", - отметил он.

    Кроме того, Токаев обозначил приоритетные направления взаимодействия с Японией в туристической сфере.

    В этом контексте была выражена заинтересованность в разработке единого Центрально-Азиатского туристического маршрута, а также в упрощении визовых процедур, что, по словам президента, позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона.

    Лента новостей