    Цена на азербайджанскую нефть превысила $64

    Энергетика
    • 20 декабря, 2025
    • 09:21
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,38 или 0,59% - до $64,25.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $61,17.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,38 или 0,61% - до $62,15 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dolları keçib
    Azeri Light crude rises to $64.25 per barrel

    Лента новостей