    В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший

    Происшествия
    • 20 декабря, 2025
    • 09:27
    В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший

    В Газахском районе автомобиль врезался в ограждение, погиб один человек.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Демирчиляр.

    Согласно информации, водитель потерял управление, в результате автомобиль врезался в ограждение. Один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

    По факту ведется расследование.

    Газахский район ДТП авария погибший
