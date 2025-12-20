В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший
Происшествия
- 20 декабря, 2025
- 09:27
В Газахском районе автомобиль врезался в ограждение, погиб один человек.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Демирчиляр.
Согласно информации, водитель потерял управление, в результате автомобиль врезался в ограждение. Один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавший госпитализирован.
По факту ведется расследование.
