В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший

В Газахском районе автомобиль врезался в ограждение, погиб один человек.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Демирчиляр.

Согласно информации, водитель потерял управление, в результате автомобиль врезался в ограждение. Один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

По факту ведется расследование.