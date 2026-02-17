Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Цены на газ в Европе снизились на 2,8%

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 12:26
    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились к расчетной цене понедельника на 2,8%, до $368,5 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $373,1 (-1,6%). Далее их стоимость составляет 368,5 доллара (-2,8%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $379 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

    Последние новости

    12:39

    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали домой

    Здоровье
    12:38

    Посол Беларуси встретился в Ханкенди с ректором Карабахского университета

    Наука и образование
    12:37

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 24° тепла

    Экология
    12:36
    Фото

    В Баку проходит учебный курс НАТО

    Армия
    12:26

    УМК издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

    Религия
    12:26

    12:23

    Эльнур Багиров: Инфраструктура качества в Азербайджане в этапе системного развития — ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    12:18
    Фото
    Видео

    Полиция привлечена к обеспечению безопасности в связи с пожаром в Баку

    Происшествия
    12:17

    Дочка PAŞA Bank в Турции увеличила прибыль в прошлом году

    Финансы
