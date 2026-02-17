Цены на газ в Европе снизились на 2,8%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились к расчетной цене понедельника на 2,8%, до $368,5 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $373,1 (-1,6%). Далее их стоимость составляет 368,5 доллара (-2,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $379 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.