Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что партнеры из ЕС сделают все необходимое, чтобы обязательства по кредиту ЕС для Украины в размере 90 млрд евро были выполнены.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже.

"Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 млрд евро, о котором было договорено, был разблокирован. Мы все сделаем для этого", - сказал он.

Общий объем предоставленной ЕС помощи с 2022 года, как отметил Макрон, приближается к 200 млрд евро. Отдельно Макрон отметил поддержку евроинтеграционного пути Украины.

"Путь к членству является сложным, требует много усилий, но путь, который прошла Украина, несмотря на войну, впечатляет. Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров. Я не сомневаюсь в этом. Мы этого достигнем, несмотря на возникшие искусственные препятствия", - заявил французский президент.