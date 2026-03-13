Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 17:45
    Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что партнеры из ЕС сделают все необходимое, чтобы обязательства по кредиту ЕС для Украины в размере 90 млрд евро были выполнены.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже.

    "Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 млрд евро, о котором было договорено, был разблокирован. Мы все сделаем для этого", - сказал он.

    Общий объем предоставленной ЕС помощи с 2022 года, как отметил Макрон, приближается к 200 млрд евро. Отдельно Макрон отметил поддержку евроинтеграционного пути Украины.

    "Путь к членству является сложным, требует много усилий, но путь, который прошла Украина, несмотря на войну, впечатляет. Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров. Я не сомневаюсь в этом. Мы этого достигнем, несмотря на возникшие искусственные препятствия", - заявил французский президент.

    Эмманюэль Макрон Европейский союз Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский
    Ты - Король

    Последние новости

    18:02

    В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

    Здоровье
    17:57

    Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

    Другие страны
    17:55

    UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили ускорение реализации Повестки-2030

    Внешняя политика
    17:51

    В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

    В регионе
    17:51
    Фото

    В Женеве достигнута договоренность о назначении спецдокладчиков по нарушениям прав сикхов

    Внешняя политика
    17:45

    Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

    Другие страны
    17:37

    Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

    Инфраструктура
    17:37
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 39 граждан Индии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    Лента новостей