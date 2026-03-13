UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

В Ормузском проливе грузовое судно было поражено неизвестным снарядом, что привело к пожару на борту.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства морских торговых операций Британии (UKMTO).

Сообщается, что инцидент произошел в 11 км к северу от Омана. Судно запросило помощь, и экипаж эвакуируется с судна.