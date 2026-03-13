Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

    • 13 марта, 2026
    • 17:55
    UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

    В Ормузском проливе грузовое судно было поражено неизвестным снарядом, что привело к пожару на борту.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Сообщается, что инцидент произошел в 11 км к северу от Омана. Судно запросило помощь, и экипаж эвакуируется с судна.

