UKMTO: Hörmüz boğazında yük gəmisi mərmi ilə vurulub
- 13 mart, 2026
- 18:25
Hörmüz boğazında yük gəmisi naməlum mərmi ilə vurulub, bu da göyərtədə yanğına səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyinin (UKMTO) məlumatında bildirilib.
Qeyd edilib ki, hadisə Omandan 11 km şimalda baş verib. Gəmi yardım tələb edib və heyət gəmidən təxliyə edilib.
