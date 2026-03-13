Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 17:51
    В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

    В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального онлайн-казино, задержаны предполагаемый организатор криминального бизнеса и руководитель финансового подразделения.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Подпольный бизнес был выстроен как крупная компания, в которой работали специалисты разного профиля - от маркетологов до IT-разработчиков. PR-менеджеры продвигали азартные игры и привлекали новых участников через интернет-рекламу, а технические специалисты создавали программное обеспечение и следили за стабильной работой платформы.

    По предварительным подсчетам доход организаторов составил около 13 млн руб. ($16,5 тыс.) за время работы казино. При обысках в офисных помещениях и квартирах подозреваемых изъяты компьютерная техника, документация и другие доказательства. Более 40 человек допросили как возможных свидетелей или свидетелей.

    Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Задержанным грозит до шести лет заключения.

    Организация нелегального казино МВД России
    Ты - Король

    Последние новости

    18:02

    В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

    Здоровье
    17:57

    Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

    Другие страны
    17:55

    UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили ускорение реализации Повестки-2030

    Внешняя политика
    17:51

    В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

    В регионе
    17:51
    Фото

    В Женеве достигнута договоренность о назначении спецдокладчиков по нарушениям прав сикхов

    Внешняя политика
    17:45

    Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

    Другие страны
    17:37

    Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

    Инфраструктура
    17:37
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 39 граждан Индии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    Лента новостей