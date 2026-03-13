В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального онлайн-казино, задержаны предполагаемый организатор криминального бизнеса и руководитель финансового подразделения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольный бизнес был выстроен как крупная компания, в которой работали специалисты разного профиля - от маркетологов до IT-разработчиков. PR-менеджеры продвигали азартные игры и привлекали новых участников через интернет-рекламу, а технические специалисты создавали программное обеспечение и следили за стабильной работой платформы.

По предварительным подсчетам доход организаторов составил около 13 млн руб. ($16,5 тыс.) за время работы казино. При обысках в офисных помещениях и квартирах подозреваемых изъяты компьютерная техника, документация и другие доказательства. Более 40 человек допросили как возможных свидетелей или свидетелей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Задержанным грозит до шести лет заключения.