В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

В правительстве предложили выдавать справку о состоянии здоровья гражданам бесплатно при первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за 2025 год.

Согласно документу, справка о состоянии здоровья, требуемая при приеме на работу, в настоящее время является платной, поскольку относится к профилактическому медицинскому обследованию и не входит в пакет обязательного медицинского страхования.

В отчете отмечается, что тарифы на выдачу таких справок определяются с учетом себестоимости медицинских услуг, потребностей населения, международной практики, а также объема врачебных и лабораторно-инструментальных обследований.

В перечень обследований, необходимых для получения справки, входят осмотры терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, дерматовенеролога и стоматолога, а также флюорография и общий анализ крови.

В целях усиления социальной защиты отдельных категорий граждан предложено рассмотреть возможность предоставления данной справки лицам, впервые начинающим трудовую деятельность, без взимания платы.