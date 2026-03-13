Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

    Здоровье
    • 13 марта, 2026
    • 18:02
    В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

    В правительстве предложили выдавать справку о состоянии здоровья гражданам бесплатно при первом трудоустройстве.

    Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за 2025 год.

    Согласно документу, справка о состоянии здоровья, требуемая при приеме на работу, в настоящее время является платной, поскольку относится к профилактическому медицинскому обследованию и не входит в пакет обязательного медицинского страхования.

    В отчете отмечается, что тарифы на выдачу таких справок определяются с учетом себестоимости медицинских услуг, потребностей населения, международной практики, а также объема врачебных и лабораторно-инструментальных обследований.

    В перечень обследований, необходимых для получения справки, входят осмотры терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, дерматовенеролога и стоматолога, а также флюорография и общий анализ крови.

    В целях усиления социальной защиты отдельных категорий граждан предложено рассмотреть возможность предоставления данной справки лицам, впервые начинающим трудовую деятельность, без взимания платы.

    Отчет Кабинета министров
    Azərbaycanda ilk dəfə işə başlayanlar üçün sağlamlıq arayışının rüsumsuz verilməsi təklif edilir
    Ты - Король

    Последние новости

    18:02

    В Азербайджане предложили бесплатно выдавать медсправки для впервые трудоустраивающихся

    Здоровье
    17:57

    Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

    Другие страны
    17:55

    UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно поражено снарядом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили ускорение реализации Повестки-2030

    Внешняя политика
    17:51

    В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в организации нелегального казино

    В регионе
    17:51
    Фото

    В Женеве достигнута договоренность о назначении спецдокладчиков по нарушениям прав сикхов

    Внешняя политика
    17:45

    Франция поддержала выполнение обязательств ЕС по кредиту Украине на 90 млрд евро

    Другие страны
    17:37

    Садиг Гурбанов: Азербайджану необходим современный закон о климате

    Инфраструктура
    17:37
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 39 граждан Индии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    Лента новостей