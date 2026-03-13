Зеленский и Макрон обсудили вопросы глобальной безопасности и оборонного производства

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров в Париже затронули вопросы глобальной безопасности и совместного оборонного производства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы говорили о двусторонних проектах, о программе SAFE. Все это значительный потенциал, который может усилить и наши государства, и всю Европу. Украина благодарна за оборонную поддержку Франции на протяжении всех этих лет. И сегодня мы определили шаги и конкретные решения, которые могут дать сильный результат. Это касается и ПВО, и боевой авиации", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном в пятницу.

Кроме того, президенты рассмотрели тему противодействия ударным беспилотникам типа Shahed. Украина выразила готовность поделиться накопленным опытом в этой сфере ради обеспечения безопасности тех партнеров, которые оказывают ей помощь.

В рамках переговоров лидеры двух государств также обсудили взаимодействие на уровне Европейского союза и в формате Коалиции желающих.